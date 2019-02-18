Инцидент в здании
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий
на улице Ломоносова произошел 16 февраля. Там обрушилась
часть кровли и перегородки.
Инцидент в здании
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий
на улице Ломоносова произошел 16 февраля. Там обрушилась
часть кровли и перегородки.
В
страшном ЧП чудом никто не пострадал. В
частности, преподаватель русского языка Юлия Кальниченко вывела из учебного
заведения девять учеников.
На кадрах
видно, какой урон нанесен историческому зданию. Образовалась огромная дыра,
разрушены стены, перекрытия и потолки, передает . По одной
из версий, причиной обрушения могли стать стройматериалы. Их складировали на
крыше вуза.