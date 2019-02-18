Инцидент в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий на улице Ломоносова произошел 16 февраля. Там обрушилась часть кровли и перегородки.

Инцидент в зданииСанкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологийна улице Ломоносова произошел 16 февраля. Там обрушиласьчасть кровли и перегородки.страшном ЧП чудом никто не пострадал. Вчастности, преподаватель русского языка Юлия Кальниченко вывела из учебногозаведения девять учеников.На кадрахвидно, какой урон нанесен историческому зданию. Образовалась огромная дыра,разрушены стены, перекрытия и потолки, передает . По однойиз версий, причиной обрушения могли стать стройматериалы. Их складировали накрыше вуза.