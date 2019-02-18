Участник
реалити-шоу дал мини-интервью Дни.ру. Помимо прочего, в ходе беседы Роман Гриценко
рассказал о симпатии к Кейт Миддлтон.
Участник
реалити-шоу дал мини-интервью "Дни.ру". Помимо прочего, в ходе беседы Роман Гриценко
рассказал о симпатии к Кейт Миддлтон.
Роман,
вы испытывали сильные чувства к Ольге Бузовой. Как с этим сегодня? Ваше сердце
свободно для новых симпатий?
-Да, безусловно, к Оле я испытывал сильные чувства. Это
была моя первая влюбленность и сразу такая. Уверен на 100%, что эти чувства
были взаимные, но, к сожалению, нам не суждено было быть вместе.
На данный момент та история – это уже часть моего
прошлого, но не настоящего. С Олей у меня всегда будут связаны самые теплые
воспоминания и чувства. Я уверен, что она обязательно встретит того самого,
который покорит ее сердце. Одного она уже встречала.
Какой
вы видите будущую невесту? Вы очень амбициозный мужчина. Может быть, уже есть
кто-то на примете?
-На данный момент мое сердце свободно, сейчас я делаю
акцент на своем развитии, формировании фундамента. Но жизнь такая непредсказуемая
штука, что уже завтра я встречу свою любовь, но пока этого не произошло.
Она должна сочетать в себе не сочетаемое: наполовину
ангел, наполовину дьявол. Она должна знать себе цену, обладать чувством умора и
смеяться над моими шутками, хотя над ними все смеются.
Она должна быть верная и преданная. В наше время не
так просто – найти достойную девушку. Хотя одна на примете у меня есть. соответствует всем этим качествам. Принцу Уильяму остается только
надеяться, что мой выбор не падет на нее, в противном случае королевская семья
просуществует не долго.
Как
собираетесь добиваться будущей возлюбленной?
-Природное обоняние и умение нравиться девушкам – это
то, что мне дано от рождения.
Комментарий
эксперта
"Роман – амбициозный парень. Но чтобы добиться Кейт,
ему нужно познакомиться с ней лично и выбрать правильную тактику. Ведь к
Миддлтон, как говорится, на хромой лошади не подъедешь", – заявил "Дни.ру"
психолог-эксперт шоу "Бородина против Бузовой" Илья Саглиани. По его мнению, такой
психотип мужчин, как Роман Гриценко, всегда сможет расположить к себе женщину,
чтобы понравится ей. "Целеустремленность холостяка Гриценко не видит никаких
границ. Похвально!" – заключил психолог.