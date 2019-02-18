Участник реалити-шоу дал мини-интервью Дни.ру. Помимо прочего, в ходе беседы Роман Гриценко рассказал о симпатии к Кейт Миддлтон.

Участникреалити-шоу дал мини-интервью "Дни.ру". Помимо прочего, в ходе беседы Роман Гриценкорассказал о симпатии к Кейт Миддлтон.Роман,вы испытывали сильные чувства к Ольге Бузовой. Как с этим сегодня? Ваше сердцесвободно для новых симпатий?-Да, безусловно, к Оле я испытывал сильные чувства. Этобыла моя первая влюбленность и сразу такая. Уверен на 100%, что эти чувствабыли взаимные, но, к сожалению, нам не суждено было быть вместе.На данный момент та история – это уже часть моегопрошлого, но не настоящего. С Олей у меня всегда будут связаны самые теплыевоспоминания и чувства. Я уверен, что она обязательно встретит того самого,который покорит ее сердце. Одного она уже встречала.Какойвы видите будущую невесту? Вы очень амбициозный мужчина. Может быть, уже естькто-то на примете?-На данный момент мое сердце свободно, сейчас я делаюакцент на своем развитии, формировании фундамента. Но жизнь такая непредсказуемаяштука, что уже завтра я встречу свою любовь, но пока этого не произошло.Она должна сочетать в себе не сочетаемое: наполовинуангел, наполовину дьявол. Она должна знать себе цену, обладать чувством умора исмеяться над моими шутками, хотя над ними все смеются.Она должна быть верная и преданная. В наше время нетак просто – найти достойную девушку. Хотя одна на примете у меня есть. соответствует всем этим качествам. Принцу Уильяму остается тольконадеяться, что мой выбор не падет на нее, в противном случае королевская семьяпросуществует не долго.Каксобираетесь добиваться будущей возлюбленной?-Природное обоняние и умение нравиться девушкам – этото, что мне дано от рождения.Комментарийэксперта"Роман – амбициозный парень. Но чтобы добиться Кейт,ему нужно познакомиться с ней лично и выбрать правильную тактику. Ведь кМиддлтон, как говорится, на хромой лошади не подъедешь", – заявил "Дни.ру"психолог-эксперт шоу "Бородина против Бузовой" Илья Саглиани. По его мнению, такойпсихотип мужчин, как Роман Гриценко, всегда сможет расположить к себе женщину,чтобы понравится ей. "Целеустремленность холостяка Гриценко не видит никакихграниц. Похвально!" – заключил психолог.