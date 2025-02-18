20 февраля добровольцы из Владимирской области отправятся в Краснодарский край. Волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива нефти в Черном море. Как сообщили в правительстве

20 февраля добровольцы из Владимирской области отправятся в Краснодарский край. Волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива нефти в Черном море. Как сообщили в правительстве области, всего набралось 15 человек. В основном это студенты ВлГУ, Ковровской государственной технологической академии и Владимирского филиала Российского университета кооперации. Из пресс-релиза правительства области Добровольцы будут обследовать и выявлять загрязнённые нефтью