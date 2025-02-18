В Ленобласти 23 февраля пройдет второй региональный форум "Вместе Победим!".

В Ленобласти 23 февраля пройдет второй региональный форум "Вместе Победим!". Мероприятие организуют в Экспофоруме при поддержке областного правительства.Участниками форума станут более 130 защитников Отечества со всех районов 47 региона. Организатором выступает филиал фонда "Защитники Отечества".О мерах поддержки и возможностях для реабилитации, обучения, трудоустройства и развития карьеры ветераны смогут узнать на дискуссионных площадках "Вместе сегодня" и "Вместе завтра". На вопросы ответят эксперты ключевых комитетов и ведомств, ответственных за поддержку ветеранов по различным направлениям.В рамках форума ветераны посетят патриотический концерт и поучаствуют в торжественном старте региональной программы кадрового резерва для ветеранов и участников СВО из Ленобласти "Герои Команды 47".Регистрация на форум - до конца 19 февраля через социальных координаторов филиала Фонда во всех районах области.