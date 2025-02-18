Конкурс короткометражного кино проводится по инициативе художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского и при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru уже в третий раз. В

Конкурс короткометражного кино проводится по инициативе художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского и при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru уже в третий раз. В год 165-летия писателя и драматурга Антона Чехова конкурсантам предлагается поразмышлять о бессмертных произведениях русского классика и сделать короткий метр продолжительностью до 165 секунд. Тема конкурса в 2025 году — «Че о