Он может быть причастен к ряду аналогичных преступлений с общим ущербом в десятки миллионов рублей.

45-летний гендиректор фирмы из Владимира подозревается в мошенничестве. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.Мужчина предложил знакомой вложить деньги в прибыльный бизнес, после чего она передала ему 2,6 миллиона рублей. Первоначально мужчина выплачивал ей проценты, однако вскоре прекратил выплаты и перестал выходить на связь.В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он арестован, а полиция считает, что он может быть причастен к ряду аналогичных преступлений с общим ущербом в десятки миллионов рублей.Напомним, ранее мы писали, что