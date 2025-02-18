О ТОМ, КАК АКАДЕМИЯ ГОТОВИТСЯ К ТОРЖЕСТВЕННОЙ ДАТЕ И КАК СТУДЕНТАМ ПОМОГАЮТ РАСКРЫТЬ СВОЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ СТОРОНУ, «АИФ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ОЛЕГ РУЗЕВИЧ.

Студенты-герои– Олег Русланович, то, что студентам вашего вуза не чуждо чувство патриотизма, видно, как говорится, уже с порога. Почётное место здесь занимает бюст героя России Романа Кутузова. Как я понимаю, судьба генерал-лейтенанта связана с владимирским филиалом академии?– С гордостью могу сказать, что Роман Владимирович действительно был выпускником нашего филиала. В 2012 году он выпустился, окончив курс государственного и муниципального управления. Генерал-лейтенант погиб в 2022-м при выполнении боевой задачи. После этого вдова героя России обратилась к нам с предложением установить бюст супруга в стенах академии. Скажу честно, за право увековечить память Кутузова боролись и другие учреждения, но родственники выбрали РАНХиГС.Когда к нам приходят абиту­риенты или школьники, мы всегда рассказываем им о судьбе героя, показываем его жизненный путь, достижения. Ведь это один из важных элементов воспитания патриотизма – знать своих героев.– Помимо Романа Кутузова, в академии обучаются или обучались участники СВО?– Среди наших студентов немало военнослужащих: кто-то непосредственно сейчас находится в зоне специальной военной операции, кто-то уже завершил службу. Таких учащихся мы стараемся привлекать на встречи с ребятами, чтобы они из первых уст смогли узнать, что происходит «за ленточкой». На подобных мероприятиях всегда полные аудитории. Вопросы задают самые разнообразные: например, интересуются мотивами защитников, добровольно подписавших контракт (среди студентов есть и такие), спрашивают, как помогают нашим солдатам, как они воюют... Перечислять можно долго.– А сами студенты помогают участникам СВО?– Безусловно. Во-первых, среди наших студентов есть волонтёры, которые встречали беженцев из Донецка, Луганска и с других новых освобождённых территорий. Ребята помогали перевозить вещи, размещали людей, собирали продукты и предметы первой необходимости для них и для солдат.Кроме того, наши студенты постоянно участвуют в городских и региональных волонтёрских проектах, вступают в ряды общественных организаций и даже возглавляют их. Например, у руля региональных отделений «Волонтёров победы», «Волонтёров культуры» находятся студенты академии.700 мероприятий в год– В стенах академии, как я вижу, собрались достаточно активные ребята. Наверняка многие мероприятия они инициируют сами?– Совершенно верно. В прошлом году наш вуз провёл более 700 мероприятий, большая часть которых была инициирована самими студентами и имела воспитательный эффект, в том числе патриотическую направленность. Как это происходило?В академии существует орган студенческого самоуправления, который занимается культурно-массовой работой, волонтёрской деятельностью, научной. Гражданско-патриотического сектора длительное время там не было. Три года назад студенты сами предложили создать такое направление, потому что почувствовали: вопросами патриотизма нужно заниматься отдельно и более углублённо.В рамках этого сектора ребята начали реализовывать различные мероприятия. Пожалуй, самая крупная и интересная их инициатива – проведение «Зарницы». Студенты подошли к делу основательно. Конечно, мы им помогали – заключили соглашения с рядом общественных организаций, например с «Рокотом», в составе которых есть бывшие и действующие военнослужащие. Под их началом участники команд «Зарницы» в течение двух месяцев осваивали азы строевой подготовки, учились на время разбирать и собирать автоматы, тренировались в оказании первой помощи, учили строевые песни...Финальная часть мероприятия проходила на базе нашего партнёра – ДОСААФ. Команды выезжали на плац, проходили полосу препятствий и показали всё, чему удалось научиться за эти два месяца. Кстати, в «Зарнице» участвовали не только молодые люди, но и девушки, и соревновались они наравне с парнями.– А какие мероприятия вы планируете провести к юбилею Великой Победы?– Таких мероприятий очень много, и все они разноплановые: спортивные – турниры по футболу, баскетболу, волейболу; интеллектуальные – викторины, игры, квизы, где содержательная часть связана с историей в общем и с периодом Великой Отечественной войны в частности, будем включать задания и про СВО.К примеру, уже два года подряд мы проводим квиз, направленный на патриотическое воспитание молодёжи. В нём участвуют не только наши студенты, но и учащиеся школ и колледжей-партнёров. Оценивает знания ребят компетентное жюри – это представители ФСБ, полиции, прокуратуры, Следственного комитета. Если говорить о содержательной части, то в ней ребята показывают знания истории, культуры, кинематографа. В этом году мы хотим провести аналогичный квиз в честь 80-летия Победы.Также в этом году студентов ожидает патриотический квест «По памятным местам Владимира». Как показывает практика, не только иногородние, но и далеко не все коренные владимирцы знают, где в областном центре находятся точки, связанные в том числе с участниками ВОВ. Посещение этих мест поможет не только заполнить пробелы в знаниях, но и почувствовать гордость за наших дедов и прадедов.– Насколько я знаю, в прошлом году вам даже удалось поучаствовать в параде Победы...– Впервые в истории филиала и города Владимира случилось так, что студенты гражданского вуза9 мая маршировали в составе колонны наравне с другими военизированными организациями. Ребята долго готовились, для них было очень почётно пройти строевым шагом в этой колонне, тем самым отдав дань памяти участникам второй мировой.– Олег Русланович, на ваш взгляд, что главное в воспитании патриотизма у молодёжи?– Во-первых, это индивидуаль­ный подход. Нельзя провести воспитательное мероприятие без учёта индивидуальных, личностных и профессиональных качеств студента. Необходимо знать, чем интересуется студент, как этот интерес развить. Во-вторых, в этом вопросе не обойтись без разнообразия мероприятий. Сегодняшнюю молодёжь нельзя заставить пойти туда, где им неинтересно. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый студент нашёл именно своё.Приведу яркий пример: в прошлом году мы запустили проект «Стена памяти» – сделали небольшой стенд. Студенты прикрепляли там фотографии своих бабушек, дедушек, участвовавших в ВОВ, и рассказывали о них. И эта история нашла неожиданное продолжение, когда ребята стали приносить награды – медали, ордена родственников – и говорили об их подвигах с таким эмоциями, с таким надрывом и гордостью, что у слушателей слёзы наворачивались на глаза. Признаюсь, мы не ожидали такого эффекта. В этом году мероприятие хотим немного трансформировать, потому что, помимо снимков и историй, есть и другие вещи, которые учащиеся готовы показать.Ещё одна интересная акция – чтение фронтовых писем. Тут ребята не просто собрались в аудитории и прочитали. Каждое письмо они обрамили своим антуражем – искали старые вещи, воспроизводили обстановку, актуальную для содержания заветного тре­угольника... И только тогда вслух зачитывали письма. Потом из этих роликов мы сделали фильм, который будем демонстрировать нашим будущим студентам.Космические успехи– Имена выпускников академии внушают доверие: это и космонавты, и герои России, и другие известные люди... и все как один патриоты своей страны и малой родины...– Действительно, нам есть кем гордиться. Таких имён очень много, и с каждым годом их становится только больше. Но мы стараемся акцентировать внимание на тех выпускниках, кого знает молодёжь. И не просто говорим о них, а организовываем встречи со школьниками и студентами.Яркий пример – наши космонавты. В академии уже прошли обучение 15 лётчиков-космонавтов, ещё двое – Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков – сегодня являются нашими студентами.История сотрудничества с космонавтами началась в 2008 году с Василия Васильевича Циблиева, который тогда возглавлял Центр подготовки космонавтов им. Гагарина. После него пошла плеяда покорителей космоса, из самых известных – Алексей Овчинин. В 2018 году во время неудачного старта ракеты, когда не сработала ступень двигателя и нужно было срочно совершить посадку, Алексей был на корабле. Первоначально планировали, что диплом он будет защищать чуть ли не с МКС, но всё сложилось иначе.Хочу отметить, что во время учёбы мы привилегий не даём даже космонавтам: как и другие ребята, они ходят на лекции, сдают зачёты и экзамены. Всё согласно учебному плану.– Олег Русланович, в начале нашей беседы вы сказали, что в прошлом году провели прядка 700 мероприятия. Не много ли?– Понимаете, мы хотим, чтобы студенты не просто получали знания, а были в первую очередь людьми со своими ценностями, со своей точкой зрения, думающими, размышляющими, умеющими разговаривать на профессиональном языке, обладающими стрессоустойчивостью. Эти навыки невозможно дать только в рамках учебных дисциплин. Для этого мы проводим мероприятия, о которых сегодня говорили. Студенты могут даже не осознавать, что, к примеру, выступление с презентацией учит их ораторскому искусству, учит тому, как правильно себя показать, как выступать на публике.При подготовке мероприятий мы продумываем всё до мелочей: от формы одежды до определения точки, куда должен смотреть студент. Только такое планирование может дать хороший эффект. Поэтому количество не идёт в ущерб качеству.Реклама. .