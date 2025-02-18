В городской администрации прошло заседание комиссии по охране зеленых насаждений. Как сообщили в мэрии, участники встречи запретили вырубать и обрезать березы в микрорайоне Оргтруд и липы

В городской администрации прошло заседание комиссии по охране зеленых насаждений. Как сообщили в мэрии, участники встречи запретили вырубать и обрезать березы в микрорайоне Оргтруд и липы на улице Пугачева. На месте также останутся тополи на Чапаева, березы на улице Красной и деревьев вдоль Стасова. Кроме того, члены комиссии рекомендовали специалистам «Зеленого города» провести лечение липы с