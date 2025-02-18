Чрезвычайно настойчивый ковровчанин попал под суд за пьяную попытку помириться с приятельницей. Он пытался просто поговорить, но та его не впустила. Тогда мужчина решил попасть в жилище к

Чрезвычайно настойчивый ковровчанин попал под суд за пьяную попытку помириться с приятельницей. Он пытался просто поговорить, но та его не впустила. Тогда мужчина решил попасть в жилище к женщине во что бы то ни стало. Историю рассказали в пресс-службе прокуратуры области. 29 сентября около полудня пьяный мужчина пришел к своей хорошей знакомой, с которой месяц