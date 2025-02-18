16-й лыжный марафон памяти Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва VladimirSkiProku пройдет 15-16 марта. Гонка планируется в парке «Дружба». Сейчас большая часть дистанции слегка заснежена, лесной

16-й лыжный марафон памяти Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва VladimirSkiProku пройдет 15-16 марта. Гонка планируется в парке «Дружба». Сейчас большая часть дистанции слегка заснежена, лесной круг 4 км – состояние удовлетворительное. Об этом рассказали в управлении по физической культуре и спорту Владимира. Из сообщения УФКиС Владимира в соцсетях В этом году мы все с нетерпением ждали