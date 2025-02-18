Основной темой обсуждения стал вывоз мусора и организация мест для его складирования на территории некрополя.

17 февраля в Коврове Владимирской области глава города Сергей Сидорин вместе с председателем горсовета Еленой Фоминой и депутатским корпусом провел выездное совещание на Троицко-Никольском кладбище. Основной темой обсуждения стал вывоз мусора и организация мест для его складирования на территории некрополя.С августа прошлого года ООО «Память» занимается наведением порядка на кладбище, которое в настоящее время закрыто для новых захоронений. В ближайшее время здесь планируется установка контейнеров для мусора, которые будут регулярно очищаться.Напомним, ранее мы писали, что