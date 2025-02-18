В Петушках судили жителя Москвы, который ранее занимал должность первого заместителя директора АО «Покровский завод биопрепаратов». Фигурант в сговоре с другими лицами из руководства

В Петушках судили жителя Москвы, который ранее занимал должность первого заместителя директора АО «Покровский завод биопрепаратов». Фигурант в сговоре с другими лицами из руководства продал по дешевой стоимости здания и земли завода, что привело к разорению производства. Как сообщили в прокуратуре, организация , которая покупала недвижимость, деньгами не располагала, да и вообще не вела хозяйственную