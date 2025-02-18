Всемирный День кошек в этом году выпадает на масленичную неделю. В честь пушистого праздника Музей Ковровского района объявил конкурс фотографий виновников торжества. Об этом рассказали

Всемирный День кошек в этом году выпадает на масленичную неделю. В честь пушистого праздника Музей Ковровского района объявил конкурс фотографий виновников торжества. Об этом рассказали сотрудники музея в соцсетях. Номинаций три: «Кот и я – лучшие друзья» (фото детей и кошек), «Кот ученый» (фото, доказывающие, что коты – самые умные создания на планете) и «Без