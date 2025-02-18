Перевернулся несколько раз и остался в живых. Видеорегистратор заснял автомобиль, который на скорости вылетает в кювет и несколько раз кувыркается. Как пишет автор поста, ДТП произошло в

Перевернулся несколько раз и остался в живых. Видеорегистратор заснял автомобиль, который на скорости вылетает в кювет и несколько раз кувыркается. Как пишет автор поста, ДТП произошло в Суздальском районе, на середине дороги из села Брутово к МЮДу. Очевидцы утверждают, что водитель был пьяный в стельку. «Шестой канал» связался с автором видео. Именно Илья вместе с