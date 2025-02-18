На начальника участка водоснабжения заведено дело об административном правонарушении.

Жители одного из населенных пунктов Вязниковского района выразили недовольство по поводу качества водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, показатель жесткости воды в местных источниках был превышен в три раза.Водоснабжение в поселке обеспечивает МУП «Ресурсы Вязниковского района», руководство которого получило представление от прокуратуры. Кроме того, на начальника участка водоснабжения заведено дело об административном правонарушении.После вмешательства прокуратуры питьевая вода была приведена в соответствие с нормативами. Тем не менее, жители Вязников продолжают испытывать проблемы с водоснабжением, жалуясь на слабый напор воды, особенно во время летнего сезона.Напомним, ранее мы писали, что