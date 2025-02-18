Весенний пожароопасный сезон в этом году может начаться гораздо раньше, чем обычно. Все из-за аномальной зимы. Поэтому Владимирская область уже готовится к охране лесов от огня, рассказали в

Весенний пожароопасный сезон в этом году может начаться гораздо раньше, чем обычно. Все из-за аномальной зимы. Поэтому Владимирская область уже готовится к охране лесов от огня, рассказали в пресс-службе правительства региона. Уже подготовлен план тушения лесных пожаров. К эксплуатации готовят 30 лесопожарных станций, к которым закрепят более 200 единиц пожарной техники. Также начался поиск лесных