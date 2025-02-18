На 54-летнего жителя Гусь-Хрустального возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Пьяный мужчина позвонил в полицию и на номер 112 с информацией о готовящемся

На 54-летнего жителя Гусь-Хрустального возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Пьяный мужчина позвонил в полицию и на номер 112 с информацией о готовящемся взрыве. Инцидент произошел 10 января этого года. Интересно, что фигурант «заминировал» многоквартирный дом, в котором сам проживает. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Из пресс-релиза УФСБ области