В феврале 45-летний житель Суздальского района обратился в полицию с заявлением, что с новых тягачей, припаркованных на крупной стоянке во Владимире, исчезло 31 запасное колесо. Ущерб превысил

В феврале 45-летний житель Суздальского района обратился в полицию с заявлением, что с новых тягачей, припаркованных на крупной стоянке во Владимире, исчезло 31 запасное колесо. Ущерб превысил 1 миллион 730 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полицейские взялись за работу серьезно: для раскрытия преступления была создана специальная следственная группа, сообщает