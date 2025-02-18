Дети свободно гуляют по стройке, а мужчины крадут кирпичи и кабели. Выходные в замороженном ЖК «Дуброва Парк – 2» прошли насыщенно. Такой фотографией поделились жители в сообществе

Дети свободно гуляют по стройке, а мужчины крадут кирпичи и кабели. Выходные в замороженном ЖК «Дуброва Парк – 2» прошли насыщенно. Такой фотографией поделились жители в сообществе «Типичный Владимир», на ней, судя по всему, дети, стоят на 4 этаже недостроенного пятого корпуса среди бетонных блоков без стен. Из поста в сообществе «Типичный Владимир» На заброшенной