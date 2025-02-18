Министр по ОДМС, органов ЗАГС и архивов области Виталий Родькин встретился с новым митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром. Они поговорили о возможности расписывать новобрачных

Министр по ОДМС, органов ЗАГС и архивов области Виталий Родькин встретился с новым митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром. Они поговорили о возможности расписывать новобрачных у храма Покрова на Нерли. Как сообщает пресс-служба министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов региона, в ближайшее время рассмотрят все особенности площадки и продумают варианты для проведения церемоний бракосочетания в