Пожар в Александровском районе уничтожил магазин морепродуктов «Рыбица». Здание загорелось поздним вечером 17 февраля, сообщили в МЧС области. Пожарные получили вызов в 23:15 и сразу выехали

Пожар в Александровском районе уничтожил магазин морепродуктов «Рыбица». Здание загорелось поздним вечером 17 февраля, сообщили в МЧС области. Пожарные получили вызов в 23:15 и сразу выехали на место. ЧП случилось по адресу: автодорога Колокша-Дворики, д. 3. С огнем боролись 11 спасателей с помощью 4 единиц техники. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Судя по комментариям