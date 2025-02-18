Владимирец уже имел судимость за подобный поступок.

10 января 54-летний житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области напился, позвонил на номер «112» и сообщил о бомбе в многоквартирном доме, в котором он сам и проживает. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ.Вскоре правоохранители выяснили, что сообщение было ложным, а звонившего задержали, а потом против него возбудили уголовное дело. У мужчины нашли телефон, с которого он сделал звонок.Оказалось, что владимирец уже имел судимость за подобный поступок. Правоохранителям он рассказал, что преступление совершил из-за ссоры с супругой. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.