Жительница Камешковского района, работающая медсестрой, осталась без страховой выплаты после того, как переболела коронавирусом, которым заразилась от пациента. Женщина ждет выплаты уже

Жительница Камешковского района, работающая медсестрой, осталась без страховой выплаты после того, как переболела коронавирусом, которым заразилась от пациента. Женщина ждет выплаты уже очень давно: ранее главврач больницы получал представление за это нарушение, но ситуация с места так и не сдвинулась. К слову, женщина работала с больными ковидом по поручению руководства: Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено,