Работы были завершены в сентябре 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стоимостью более 14 млн рублей.

Во Владимирской области прокуратура Юрьев-Польского района требует устранить дефекты на площади перед Районным центром культуры, выявленные после благоустройства. Работы были завершены в сентябре 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стоимостью более 14 млн рублей.Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка показала трещины и разрушения на ступенях входа. Контракт на второй этап работ заключён 18 марта 2024 года с гарантией 5 лет. Прокуратура контролирует устранение нарушений.Напомним, ранее мы писали, что