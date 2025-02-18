Плитку возле Районного центра культуры и досуга в Юрьев-Польском положили в прошлом году, но уже заметны сколы и трещины. На ситуацию обратила внимание прокуратура. Тревожное ведомство

Плитку возле Районного центра культуры и досуга в Юрьев-Польском положили в прошлом году, но уже заметны сколы и трещины. На ситуацию обратила внимание прокуратура. Тревожное ведомство требует подрядчика устранить нарушения в рамках гарантии. Контракт между администрацией и ИП был заключен 18 марта прошлого года. Его стоимость составила 14 миллионов рублей. Подрядчик должен был выполнить второй