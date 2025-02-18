Число заболевших ОРВИ достигло 10 763 человек.

Во Владимирской области за прошлую неделю зарегистрировано по три случая гриппа А (H1N1)pdm09 и гриппа В. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших ОРВИ достигло 10 763 человек, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущей неделей.Заболеваемость возросла во всех возрастных группах, кроме детей от 3 до 6 лет. Наиболее активно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, включая аденовирусы и РС-вирусы, а также COVID-19.Напомним, ранее мы писали, что