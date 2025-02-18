Илья работает водителем-санитаром.
Участник специальной военной операции Илья, действующий военнослужащий и Почетный донор России, посетил Областную станцию переливания крови во Владимире и совершил свою 49-ю донацию. Илья, который работает водителем-санитаром и проводит инструктажи для будущих защитников Отечества, начал сдавать кровь еще во время срочной службы под влиянием своего дяди, также Почетного донора.
На станции доноры из зоны СВО обслуживаются без очереди.
В регионе насчитывается около 9 тысяч Почетных доноров, звание получают те, кто сдал кровь 40 и более раз. Каждая донация объемом 450 мл может спасти жизнь, подчеркивает Марина Мазова, заведующий отделом контроля безопасности донорской крови, призывающая новых доноров принять участие в этой важной миссии.
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