Илья работает водителем-санитаром.

Участник специальной военной операции Илья, действующий военнослужащий и Почетный донор России, посетил Областную станцию переливания крови во Владимире и совершил свою 49-ю донацию. Илья, который работает водителем-санитаром и проводит инструктажи для будущих защитников Отечества, начал сдавать кровь еще во время срочной службы под влиянием своего дяди, также Почетного донора.На станции доноры из зоны СВО обслуживаются без очереди.В регионе насчитывается около 9 тысяч Почетных доноров, звание получают те, кто сдал кровь 40 и более раз. Каждая донация объемом 450 мл может спасти жизнь, подчеркивает Марина Мазова, заведующий отделом контроля безопасности донорской крови, призывающая новых доноров принять участие в этой важной миссии.Напомним, ранее мы писали, что