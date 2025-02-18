Владимирский областной суд вынес решение — меру пресечения для подростков, избивших 70-летнего дедушку в Гусь-Хрустальном, не менять. Невзирая на просьбу семьи и самого пострадавшего,

Владимирский областной суд вынес решение — меру пресечения для подростков, избивших 70-летнего дедушку в Гусь-Хрустальном, не менять. Невзирая на просьбу семьи и самого пострадавшего, дебоширов оставили сидеть в своих квартирах под домашним арестом. Информацию подтвердили сразу несколько источников, а на сайте суда в разделе результаты рассмотрения дела можно прочесть: «судебный акт оставлен без изменения». Заседание