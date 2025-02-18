39-летний владимирец отправится под суд за кражу автомобильных фар. Его обвиняют в совершении девяти таких преступлений. Причем похититель снимал фары с дорогих машин. Злоумышленник

39-летний владимирец отправится под суд за кражу автомобильных фар. Его обвиняют в совершении девяти таких преступлений. Причем похититель снимал фары с дорогих машин. Злоумышленник действовал в период с июля по ноябрь 2019 года. Расследование длилось долго, потому что делал он все аккуратно – без следов и свидетелей. Однако одному из владельцев машин удалось добыть кадры