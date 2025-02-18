«Ангел его спас». 18 февраля около полпервого ночи поисково-спасательный отряд Владимира вызвали на проспект Строителей. Произошло нечто ужасное – из окна выпал мужчина и приземлился на

«Ангел его спас». 18 февраля около полпервого ночи поисково-спасательный отряд Владимира вызвали на проспект Строителей. Произошло нечто ужасное – из окна выпал мужчина и приземлился на припаркованное авто. Как рассказали спасатели в соцсетях, до места им удалось добраться быстро – всего за 6 минут. Они уже были настроены на плохое, что выпавший погиб. Но вопреки