Город Владимир станет героем нового выпуска тревел-шоу Первого канала «Поехали!». Сегодня, 18 февраля, на улицах областной столицы проходили съемки, рассказали в пресс-службе

Город Владимир станет героем нового выпуска тревел-шоу Первого канала «Поехали!». Сегодня, 18 февраля, на улицах областной столицы проходили съемки, рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музе-заповедника. Ведущие проекта Мария Осадник и Евгений Покровский изучат исторический центр, посмотрят Успенский собор, погуляют по Георгиевской улице и заглянут Музей хрусталя и стекла. Гостям поможет София Шепеля – гид ВСМЗ. Кстати,