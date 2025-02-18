Миллионы тюльпанов 15 расцветок – столько цветов планируют собрать к 8 марта во Владимирском тепличном комбинате. Такой урожай стал возможен благодаря увеличению мощностей. Еще в прошлом

Миллионы тюльпанов 15 расцветок – столько цветов планируют собрать к 8 марта во Владимирском тепличном комбинате. Такой урожай стал возможен благодаря увеличению мощностей. Еще в прошлом году на предприятии выращивали до 900 тысяч тюльпанов. Александр Ремига, первый замгубернатора Ещё 2 года назад губернатор Александр Авдеев поставил задачи запустить новые для «Тепличного», дающие максимальную доходность направления