По итогам 2024 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей.

По итогам 2024 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает объем выдач в 2023 году. Лидерами по привлечению кредитных средств на финансирование туристических объектов стали Краснодарский край, на него пришлось 85 млрд, Москва и Московская область – более 70 млрд рублей и Алтайский край – 19 млрд рублей.ВТБ выступает одним из лидеров среди банков-участников программы льготного кредитования №141 Минэкономразвития, занимая долю рынка в 30% в общем количестве сделок. По итогам 2024 года портфель банка по этой программе составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.«Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов. За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах, до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы», – сообщил Руслан Еременко, член правления ВТБ.Среди проектов, которые поддержал ВТБ в 2024 году:· развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Объем кредитования ООО «Канатные дороги Домбая» составил 5,2 млрд рублей;· возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе. Объем кредитования ООО «Интурист-Осетия» – 4,4 млрд рублей;· возведение аквакомплекса «Большая вода» в Челябинске. Объем кредитования компании «Акватория» составил 3,6 млрд рублей;· строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и SPA-центром в Тобольске Тюменской области. Объем кредитования компании «София-Инвест» составил 1,3 млрд рублей.О росте туристического сегмента говорят и данные аналитического сервиса Первый ОФД (входит в Группу ВТБ). В 4 квартале 2024 года траты россиян - клиентов ВТБ внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть, до 19 млрд рублей по отношению к октябрю-декабрю 2023 года. В общей сложности перед новогодними праздниками на туристические услуги россияне направили около 75 млрд рублей. При этом треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть – на покупку готовых туров. По оценке аналитиков Первого ОФД, рост интереса россиян к внутреннему туризму сопутствует повышению спроса на качественные услуги проживания в отелях и гостиницах, а также на развлечения и рестораны.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000