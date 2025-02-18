Главные роли исполняют известные актеры, включая Сергея Безрукова и Александра Голубева.

В Москве завершились съемки многосерийной исторической драмы «Князь Андрей». Об этом 18 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Работы проходили в Суздале, Владимире, Боголюбове, Твери и в кинопарке «Москино». Режиссером проекта стал Давид Ткебучава.Для создания исторической достоверности в «Москино» были построены масштабные декорации древнего города-крепости Боголюбово, отражающие архитектуру владимиро-суздальского стиля. Съемки охватывают XII век и описывают междоусобные войны князей из рода Рюриковичей. Главные роли исполняют известные актеры, включая Сергея Безрукова и Александра Голубева.Напомним, ранее мы писали, что