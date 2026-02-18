В этом году в честь Дня защитника Отечества мы отдыхаем три дня: 21 и 22 выпадают на выходные и 23 – на понедельник. 15% владимирцев намерены использовать отпуск и отгулы, чтобы продлить отдых.

В этом году в честь Дня защитника Отечества мы отдыхаем три дня: 21 и 22 выпадают на выходные и 23 – на понедельник. 15% владимирцев намерены использовать отпуск и отгулы, чтобы продлить отдых. Среди желающих растянуть праздничные каникулы больше мужчин, чем женщин. Опрос среди владимирцев относительно планов в предстоящий праздник провели аналитики сервиса по поиску