Губернатор Александр Авдеев и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провели рабочую встречу 17 февраля. Они обсудили развитие сельского хозяйства и экологическое благополучие Владимирской области. Губернатор сообщил вице-премьеру о достижениях регионального агропромышленного комплекса. По итогам 2025 в области произвели 555 тысяч тон сырого молока – рекорд для нашего субъекта. Зерновых и зернобобовых культур собрали более