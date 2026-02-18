Сейчас в СУ СК России по Владимирской области уже идет процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию в Коврове. Он уголовное дело из‑за плачевного состояния местной больницы.В приемную главы СК в соцсети пришло обращение о ненадлежащем содержании одного из медучреждений Коврова. Жители рассказали о серьезных проблемах, которые не решают годами. На стенах, потолках и межэтажных перекрытиях есть явные повреждения, в палатах и коридорах видны следы протечек, а несколько отделений находятся в непригодном для работы состоянии.Еще в 2023 году суд обязал ответственные структуры отремонтировать помещения, но предписания так и не выполнили. Все предыдущие обращения в разные инстанции остались без ответа: меры не приняли, дефекты не устранили.Сейчас в СУ СК России по Владимирской области уже идет процессуальная проверка.