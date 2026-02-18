Ковровская городская прокуратура проверила, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство в Центральной городской больнице города Коврова. В стационарном звене

Ковровская городская прокуратура проверила, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство в Центральной городской больнице города Коврова. В стационарном звене медицинского учреждения – более 10 отделений: урологии, травматологии, гнойной хирургии, два хирургических, гинекологии, гастроэнтерологии, терапии, неврологии и другие. В ходе проверочных мероприятий выявлены многочисленные нарушения: во всех перечисленных отделениях в палатах, санузлах, коридорах имелись дефекты стен, пола, потолка: