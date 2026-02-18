Фонд Московского музея предпринимателей, благотворителей и меценатов пополнился книгами об уроженцах старинного города Владимирской области.

Негосударственный музей был открыт более двух десятилетий назад при активном участии потомков Морозовых, Рябушинских, Прохоровых и других знаменитых русских предпринимателей и меценатов. Сегодня в учреждении находятся свыше 2,5 тыс. фотографий, портретов, документов, наград и личных вещей людей, которые внесли огромный вклад в развитие дореволюционной страны. Экспозиция призвана поведать новым поколениям о мировоззрении, образе жизни и душевных качествах русских предпринимателей.Информация о гороховецких купцах как нельзя лучше дополнила коллекцию музея. Наши земляки много жертвовали на строительство храмов, общественных зданий и развитие образования. Жители и гости Гороховца и сегодня продолжают наслаждаться красотой и особой атмосферой, созданной при участии местных купцов. В городе сохранились возведённые на средства меценатов памятники и соблюдаются традиции, связанные с купечеством.«Недавно в очередной раз я посетил музеи города, знаменитые купеческие каменные палаты XVII века. Такое впечатление, что история России вся здесь, в этом небольшом, но достаточно насыщенном фактами тех лет городке», — написал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.