19 февраля регион накроет очередной мощный снегопад.

Главное управление МЧС России по Владимирской области объявило экстренное предупреждение. 19 февраля регион накроет очередной мощный снегопад., непогода накроет область уже утром 19 февраля и продержится весь день. Прогноз неутешительный: сильный снег, метель, порывы ветра 12–17 м/с, снежные заносы на дорогах.Такие погодные условия способны спровоцировать целый ряд чрезвычайных ситуаций, а именно повреждения и обрывы линий электропередачи (ЛЭП), проблемы с линиями связи, аварии на объектах энергоснабжения, рост числа ДТП.