Во Владимирской области троих человек насмерть завалило снегом.

Зима в этом году не щадит Владимирскую область: обильные снегопады и резкие перепады температур превратили крыши домов в опасные ловушки. Под тяжестью снежно‑ледяных глыб рушатся кровли, гибнут люди, а спасателям приходится вызволять из снежного плена и людей, и животных.Пока мы радуемся первому несмелому солнцу, тяжелый, пропитанный влагой снег на крышах превращается в смертельную ловушку. Статистика последних дней пугает: сводки Следственного комитета больше напоминают донесения с фронта. За голыми цифрами релизов стоят личные трагедии семей, которые в один миг потеряли близких. Подробнее в материале .Трагедии, которых не ждалиСамое страшное, что — там, где должны чувствовать себя в полной безопасности. В Александрове 15 февраля сын, как обычно, пришел навестить свою 95-летнюю маму. Он заглядывал к ней каждый день, приносил продукты, помогал по хозяйству. Но в этот раз дверь была заперта, а во дворе стояла тишина. Тело пенсионерки обнаружили под толщей снега прямо возле дома. Судя по всему, бабушка решила расчистить дорожку, и в этот момент с крыши сошла лавина.В тот же день аналогичная беда пришла в деревню Молодино Петушинского района. Там погибшую 64-летнюю женщину нашел супруг. Она тоже оказалась погребена под снежной массой, сорвавшейся с кровли.А в поселке Горка Киржачского района разыгралась своя драма. 74-летний мужчина остался дома один. Его жена легла в больницу на плановую операцию. Когда муж перестал отвечать на звонки, женщина забила тревогу и попросила знакомых сходить проверить, всё ли в порядке. Оказалось, что на веранде под тяжестью снега обрушился навес. Хозяин дома находился прямо под ним и шансов выжить не имел.Как поясняют в Следственном комитете Владимирской области, коварство нынешней погоды — в весе снега. После оттепели и дождей сугробы на крышах становятся в разы тяжелее. Если в мороз это пушистая шапка, то сейчас — это тонны льда и воды, которые срываются вниз при малейшем движении.Скулеж из-под завалаНа фоне этих мрачных новостей история из Коврова кажется настоящим чудом. В семь утра спасателям поступил тревожный звонок: в частном секторе снег заблокировал женщину в доме, а ее собаку буквально вкатало в землю ледяной массой.Когда спасатели приехали, хозяйка встречала их у окна — выйти через дверь было невозможно. Она передала ключи через форточку. Чтобы просто попасть на участок, бойцам пришлось сначала откопать калитку.Собаку искали на слух, разгребая сугробы. Когда показался ошейник, его расстегнули, и из снежного плена выскочила живая и невредимая «заложница». Оказалось, пес проявил недюжинную смекалку: он прижался к будке так, чтобы образовался небольшой «воздушный карман», и задрал голову вверх, чтобы дышать. Это его и спасло.Крышепад: дома трещат по швамК сожалению, на этом новости из Коврова не закончились. На улице Пионерской 55-летняя женщина просто шла мимо трехэтажки, когда на нее рухнула глыба льда. Итог — госпитализация с переломами ребер. Сейчас следователи и прокуратура выясняют, кто из коммунальщиков «забыл» почистить эту крышу.А в Судогодском районе, в деревне Сойма, снег с кровли сошел так «удачно», что оборвал провода и снес дымоходы. В итоге 16-квартирный дом, где живут 39 человек (из них 12 детей), в разгар зимы остался без света, газа и отопления. Людям пришлось сидеть в ледяных квартирах, пока прокуратура не «ускорила» ремонтные работы.Сейчас область буквально «трещит». В Ставрово на улице Садовой рухнула кровля над целым подъездом двухэтажки. В Камешково на Комсомольской — аналогичное обрушение. В Лакинске и поселке Бавлены пятиэтажки тоже не выдержали веса снега.Прокуратура уже начала «раздавать» административные дела директорам управляющих компаний. Некоторым из них грозит не только штраф до 100 тысяч рублей, но и дисквалификация на три года.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .