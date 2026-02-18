Во Владимирской области троих человек насмерть завалило снегом.
Зима в этом году не щадит Владимирскую область: обильные снегопады и резкие перепады температур превратили крыши домов в опасные ловушки. Под тяжестью снежно‑ледяных глыб рушатся кровли, гибнут люди, а спасателям приходится вызволять из снежного плена и людей, и животных.
Пока мы радуемся первому несмелому солнцу, тяжелый, пропитанный влагой снег на крышах превращается в смертельную ловушку. Статистика последних дней пугает: сводки Следственного комитета больше напоминают донесения с фронта. За голыми цифрами релизов стоят личные трагедии семей, которые в один миг потеряли близких. Подробнее в материале .
Трагедии, которых не ждали
Самое страшное, что — там, где должны чувствовать себя в полной безопасности. В Александрове 15 февраля сын, как обычно, пришел навестить свою 95-летнюю маму. Он заглядывал к ней каждый день, приносил продукты, помогал по хозяйству. Но в этот раз дверь была заперта, а во дворе стояла тишина. Тело пенсионерки обнаружили под толщей снега прямо возле дома. Судя по всему, бабушка решила расчистить дорожку, и в этот момент с крыши сошла лавина.
В тот же день аналогичная беда пришла в деревню Молодино Петушинского района. Там погибшую 64-летнюю женщину нашел супруг. Она тоже оказалась погребена под снежной массой, сорвавшейся с кровли.
А в поселке Горка Киржачского района разыгралась своя драма. 74-летний мужчина остался дома один. Его жена легла в больницу на плановую операцию. Когда муж перестал отвечать на звонки, женщина забила тревогу и попросила знакомых сходить проверить, всё ли в порядке. Оказалось, что на веранде под тяжестью снега обрушился навес. Хозяин дома находился прямо под ним и шансов выжить не имел.
Как поясняют в Следственном комитете Владимирской области, коварство нынешней погоды — в весе снега. После оттепели и дождей сугробы на крышах становятся в разы тяжелее. Если в мороз это пушистая шапка, то сейчас — это тонны льда и воды, которые срываются вниз при малейшем движении.
Скулеж из-под завала
На фоне этих мрачных новостей история из Коврова кажется настоящим чудом. В семь утра спасателям поступил тревожный звонок: в частном секторе снег заблокировал женщину в доме, а ее собаку буквально вкатало в землю ледяной массой.
Когда спасатели приехали, хозяйка встречала их у окна — выйти через дверь было невозможно. Она передала ключи через форточку. Чтобы просто попасть на участок, бойцам пришлось сначала откопать калитку.
Собаку искали на слух, разгребая сугробы. Когда показался ошейник, его расстегнули, и из снежного плена выскочила живая и невредимая «заложница». Оказалось, пес проявил недюжинную смекалку: он прижался к будке так, чтобы образовался небольшой «воздушный карман», и задрал голову вверх, чтобы дышать. Это его и спасло.
Крышепад: дома трещат по швам
К сожалению, на этом новости из Коврова не закончились. На улице Пионерской 55-летняя женщина просто шла мимо трехэтажки, когда на нее рухнула глыба льда. Итог — госпитализация с переломами ребер. Сейчас следователи и прокуратура выясняют, кто из коммунальщиков «забыл» почистить эту крышу.
А в Судогодском районе, в деревне Сойма, снег с кровли сошел так «удачно», что оборвал провода и снес дымоходы. В итоге 16-квартирный дом, где живут 39 человек (из них 12 детей), в разгар зимы остался без света, газа и отопления. Людям пришлось сидеть в ледяных квартирах, пока прокуратура не «ускорила» ремонтные работы.
Сейчас область буквально «трещит». В Ставрово на улице Садовой рухнула кровля над целым подъездом двухэтажки. В Камешково на Комсомольской — аналогичное обрушение. В Лакинске и поселке Бавлены пятиэтажки тоже не выдержали веса снега.
Прокуратура уже начала «раздавать» административные дела директорам управляющих компаний. Некоторым из них грозит не только штраф до 100 тысяч рублей, но и дисквалификация на три года.
