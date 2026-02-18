Столкнулись сразу три автомобиля.

Серьезное ДТП произошло 17 февраля в 17:12 на повороте к деревне Лазарево под Муромом. Столкнулись сразу три автомобиля. Последствия аварии силами МЧС и других экстренных служб.Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области. На месте выяснилось, что одного пострадавшего зажало в автомобиле. Из‑за повреждений машин человеку не удавалось самостоятельно выбраться, поэтому без помощи специалистов не обошлось.В ликвидации последствий ДТП участвовали 11 человек и 4 единицы техники.