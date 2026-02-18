Во Владимирской области прокуратура привлекла к ответственности подрядчика, отвечавшего за содержание федеральной трассы М-7 «Волга». Речь идет об участке в Гороховецком районе, где этой

Во Владимирской области прокуратура привлекла к ответственности подрядчика, отвечавшего за содержание федеральной трассы М-7 «Волга». Речь идет об участке в Гороховецком районе, где этой снежной зимой, как установило надзорное ведомство, в том числе из-за неудовлетворительной уборки произошло не менее десяти ДТП. Проверки прокуроры проводили совместно с госавтоинспекторами. Из пресс-релиза прокуратуры Владимирской области: Неудовлетворительные дорожные условия