Сообщения о масштабном недомогании заключенных преувеличены.

УФСИН по Владимирской области официально прокомментировал ситуацию в ИК‑1 поселка Головино Владимирской области. В ведомстве заявили, что, несмотря на временную аварию на теплотрассе, условия содержания осужденных соответствовали нормам, а сообщения о масштабном недомогании заключенных преувеличены.В официальном сообщении ведомства говорится, что 10 февраля при осмотре территории ИК‑1 выявили утечку горячей воды на теплотрассе. С 10 по 12 февраля отопление временно отключили в нескольких помещениях, но сразу доставили дополнительные обогреватели. Осужденных обеспечили теплой одеждой и горячим питанием. Сейчас отопление полностью восстановлено, колония работает в штатном режиме.Кроме того, в ведомстве добавили, что информация об отключении электричества не соответствует действительности.Что касается ситуации с заболевшими женщинами, то медики колонии подтвердили лишь единичные случаи сезонной ОРВИ. Заболевшие проходят амбулаторное лечение, им предоставлены все необходимые препараты.Ранее в ряде изданий и Telegram‑каналов сообщил, что из‑за коммунальной аварии в колонии трое суток не было отопления, а температура опускалась до −15 °C. После восстановления тепла минимум 20 заключенных обратились к медикам с жалобами на кашель, насморк и температуру. Среди обратившихся называли и Елену Блиновскую — с подозрением на воспаление легких. Адвокат Блиновской подтвердил, что его подзащитная чувствует себя неважно еще с конца января, но уточнил: диагноз «воспаление лёгких» не подтвердился.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .