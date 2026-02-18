Авария с участием трёх транспортных средств произошла 17 февраля, в 17:00, на 2 километре автодороги обход г. Муром в Муромском районе, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По

Авария с участием трёх транспортных средств произошла 17 февраля, в 17:00, на 2 километре автодороги обход г. Муром в Муромском районе, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус», 2001 г.р., двигаясь со стороны с. Лазарево в сторону д. Черемисино, при обгоне попутно двигавшихся транспортных средств, не убедился в