Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Наша
задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но
строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей
Воробьев.
По
сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, новое здание площадью
позволит увеличить мощность медучреждения почти вдвое – до 1080 посещений в
смену, включая 530 детских.
Медицинскую
помощь здесь смогут получать более 60 тысяч жителей Нахабина и соседних
населенных пунктов.
По
словам директора по строительству компании-подрядчика Валерия Осипова, сейчас
на объекте ведутся монолитные работы. К июню планируется завершить возведение
корпуса, основные строительные работы закончат в 2026 году.
В
новом корпусе разместятся кабинеты компьютерной томографии, эндоскопии,
отделение функциональной диагностики и детский дневной стационар на 8 коек.
Здания соединят теплым переходом.
Заведующая
поликлиникой №4 Красногорской клинической больницы Лариса Батищева отметила,
что медучреждение, построенное в 1994 году, перегружено – к нему прикреплено 45
тысяч взрослых и почти 13 тысяч детей. В старом корпусе после открытия
пристройки планируют разместить ревматологическое и нефрологическое отделения,
добавила она.
Всего
в Красногорске по госпрограмме ведутся работы на семи социальных объектах,
включая школу на 1100 мест в Павшинской Пойме и наркологическое отделение.