Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта Продолжительная и активная жизнь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"."Нашазадача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, ностроители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил АндрейВоробьев.Посообщению пресс-службы правительства Подмосковья, новое здание площадьюпозволит увеличить мощность медучреждения почти вдвое – до 1080 посещений всмену, включая 530 детских.Медицинскуюпомощь здесь смогут получать более 60 тысяч жителей Нахабина и соседнихнаселенных пунктов.Пословам директора по строительству компании-подрядчика Валерия Осипова, сейчасна объекте ведутся монолитные работы. К июню планируется завершить возведениекорпуса, основные строительные работы закончат в 2026 году.новом корпусе разместятся кабинеты компьютерной томографии, эндоскопии,отделение функциональной диагностики и детский дневной стационар на 8 коек.Здания соединят теплым переходом.Заведующаяполиклиникой №4 Красногорской клинической больницы Лариса Батищева отметила,что медучреждение, построенное в 1994 году, перегружено – к нему прикреплено 45тысяч взрослых и почти 13 тысяч детей. В старом корпусе после открытияпристройки планируют разместить ревматологическое и нефрологическое отделения,добавила она.Всегов Красногорске по госпрограмме ведутся работы на семи социальных объектах,включая школу на 1100 мест в Павшинской Пойме и наркологическое отделение.