Она откроется весной.

Персональная выставка китайского художника Сун Кэ откроется в Новосибирске весной 2026 года. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр культуры региона Юрий Зимняков."В период с апреля по май 2026 года в Новосибирском государственном художественном музее планируется открытие персональной выставки произведений современного китайского художника Сун Кэ, исполненных в жанре традиционного пейзажа шань шуй (горы и воды)", - сказал Зимняков в пресс-центре ТАСС.Сун Кэ родился в 1974 году в городе Лайян (провинция Шаньдун), начал рисовать в 10 лет. В 1999 году окончил факультет искусств и дизайна университета Цинхуа, а с начала 2000-х ведет активную творческую и выставочную деятельность. Его живописные и графические работы экспонировались на выставках в Австралии, Австрии, Франции, США, Южной Корее. Сун Кэ является профессором Колумбийского и Хайнаньского университетов. В 2018 году удостоен награды Министерства культуры Китая - "Премия за выдающийся вклад в китайскую живопись".Новосибирский художественный музей был открыт в 1958 году. В фондах хранятся более 14 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков.