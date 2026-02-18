Во Владимирской области наблюдается печальная статистика: число детских смертей продолжает расти.

Во Владимирской области наблюдается печальная статистика: число детских смертей продолжает расти. Если в 2024-м в регионе погибли 33 ребёнка, то за прошлый год эта цифра увеличилась до 43 человек.Печальная статистикаТрагедии случаются по самым разным причинам: из-за дорожных аварий, ударов током, происшествий на воде, пожаров и других несчастных случаев. В зимний период, особенно когда наступают сильные морозы, риск возгораний в жилых домах заметно повышается, и по всей России количество погибших в огне детей в этом году уже выросло на 7,7%.Как сообщил представитель областного управления МЧС Александр Гущенков, за последние пять лет в нашем регионе пожары унесли жизни 16 детей: в 2021 и 2022 годах погибло четыре несовершеннолетних, в 2023-м – трое, в 2024-м – четверо, а в январе 2026 года уже зафиксирован один смертельный случай.Речь идёт о трагедии, которая произошла 19 января в Александрове, в квартире, где жила многодетная мать с тремя дочерьми. Пока средняя девочка была на уроках, остальные члены семьи, вероятно, спали. Точную причину возгорания ещё устанавливают, но есть версия, что причиной ЧП стало короткое замыкание. Когда на место прибыли пожарные, женщина была в сознании, однако дети уже успели получить тяжёлое отравление угарным газом, и на следующий день самая младшая девочка скончалась.– Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но, конечно, на данный момент говорить о том, кто виноват, преждевременно. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, – уточнила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Евгения Горина.Сейчас, по её словам, женщина находится в ожоговом центре Нижнего Новгорода и допросить её не представляется возможным, старшая же дочь проходит лечение в Москве.В зоне рискаЭксперты говорят: в многодетных семьях риск возникновения пожаров и гибели детей значительно выше, и этому есть вполне логичные объяснения. Прежде всего, когда в доме много детей, родителям становится гораздо сложнее уследить за каждым из них. Ярким примером служит трагедия в Юрьеве-Польском: мать ушла в гости к подруге, а двое сыновей в это время решили поджечь салфетку. Начался пожар – мальчики успели выбежать из дома, но их сестра с ДЦП погибла в огне.Кроме того, в больших семьях на электросеть ложится повышенная нагрузка, что также часто приводит к возгораниям. Детский омбудсмен Юлия Раснянская добавила, что серьёзную опасность представляет и печное отопление, особенно если оно неисправно.– Во время недавнего рейда по Суздальскому району состояние печей в домах вызвало у нас много вопросов. Прямо рядом с ними были навалены дрова, которые могли вспыхнуть в любую секунду. При этом ни в одном из осмотренных помещений не были установлены датчики дыма, – сказала она.Автономный дымовой пожарный извещатель – это небольшое устройство, которое моментально реагирует на дым. Выявив опасность, он начинает издавать очень громкий звук, давая людям драгоценное время на спасение. Купить его может любой желающий, стоит он недорого, но при этом крайне эффективен в экстренной ситуации.Как отметил Александр Гущенков, за 2025 год в регионе установили более 4500 таких приборов в домах почти полутора тысяч семей. Польза от них очевидна: например, в 2024 году в Судогодском районе датчик сработал вовремя и позволил людям быстро эвакуироваться и спастись от огня.Вода забирает детейОгромную опасность для детей представляют и водоёмы. За последние пять лет вода унесла жизни 24 ребят, четверо из которых погибли в прошлом году. Основные причины всегда одни и те же: дети либо не умеют плавать, либо остаются у берега без присмотра взрослых. В последние два года правоохранители стали чаще привлекать родителей к уголовной ответственности за подобные случаи. Евгения Горина привела в пример печальную историю из Судогды: там в карьере утонули 16-летний парень и его отчим. Они решили поплавать на надувном матрасе, хотя подросток не умел держаться на воде, а мужчина был нетрезв. Следствие пришло к выводу, что взрослый проявил преступную неосторожность, но уголовное дело закрыли в связи с его гибелью.Дорожные аварии – ещё одна серьёзная угроза. Причём дети гибнут не только как пассажиры, но и как водители мощных мотоциклов и мопедов, которые им дарят щедрые родственники. Евгения Горина рассказала, что в прошлом году впервые в практике до суда дошло дело против отца, который купил сыну мотоцикл, но шлем и защиту забыл. В итоге мальчик попал в ДТП и погиб.