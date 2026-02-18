Некоторые эксперты заявили, что водителей начнут проверять на алкоголь по образцу слюны.

В сети активно обсуждают грядущие изменения в правилах освидетельствования водителей. Некоторые эксперты ошибочно заявили, что водителей начнут проверять на алкоголь по образцу слюны. МВД России поспешило , что такие слухи не соответствуют действительности.Речь идет о проекте поправок, который пока только вынесли на общественное обсуждение. Суть нововведений в том, что для проверки на наркотики и психотропные вещества действительно планируют использовать приборы, анализирующие образец слюны. Это будет предварительный этап проверки.Алкогольное опьянение по‑прежнему будут выявлять по выдыхаемому воздуху — с помощью привычных алкотестеров.Использовать любые приборы будут только с согласия водителя.Авторы инициативы рассчитывают, что новые правила сработают в обе стороны. Водители, которые ни в чем не виноваты, смогут быстрее пройти проверку и продолжить путь.Инспекторы ГИБДД получат дополнительный инструмент для выявления нетрезвых или находящихся под воздействием наркотиков водителей — особенно в тех случаях, когда явных признаков опьянения нет.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .