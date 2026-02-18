Во Владимирской области с 19 февраля начинается солнечная интерференция. Она продлится по 26 марта. Солнечная интерференция – явление, которое влияет на телевизионный сигнал. На экране

Во Владимирской области с 19 февраля начинается солнечная интерференция. Она продлится по 26 марта. Солнечная интерференция – явление, которое влияет на телевизионный сигнал. На экране телевизора может ненадолго исчезать изображение, появляться искажения или пропадать звук. Продолжительность явления интерференции — не более пяти минут в сутки. Два раза в год — весной и осенью — в